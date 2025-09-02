FINALE DU CONCOURS D’ÉLOQUENCE Saison Ah? Palais des Congrès Parthenay

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Pour la première année, l’association Ah ? organise des ateliers et un concours d’éloquence.

La finale, dernière étape du parcours, rassemble 6 candidats qualifiés

qui vont discourir 5 minutes autour du thème imposé (dévoilé lors de l’ouverture de saison).

Entre les mois de novembre et janvier, deux groupes d’une dizaine d’élèves issus des deux lycées parthenaisiens, ainsi qu’un groupe tout public rassemblant des participants de 16 à105 ans, sont accompagnés par Hélène Arnaud, directrice artistique du Théâtre de l’Esquif, et Pascal Arnaud, écrivain. Une demi-finale a préalablement eu lieu dans chaque groupe pour désigner les finalistes.

Présidé par le slameur Eurêka .

+33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

