Sury-en-Vaux

Finale nationale BIKE TRIAL

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez nombreux assister et encourager les participants à la finale nationale de bike trial.

Un sport d’équilibre en pleine nature.

Venez nombreux assister et encourager les participants à la finale nationale de bike trial.

Passage des petits le matins à partir de 9h30 et des grands (dont deux champions du monde) l’après-midi.

Restauration et buvette sur place possible.

Un repas champêtre en soirée ,sur réservation, clôturera la journée. .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 99 79 48 suryvelopassion@gmail.com

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English :

Come and watch and cheer on the participants in the national bike trial final.

A sport of balance in the great outdoors.

L’événement Finale nationale BIKE TRIAL Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois