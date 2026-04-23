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Finale nationale BIKE TRIAL Sury-en-Vaux

Finale nationale BIKE TRIAL Sury-en-Vaux

Finale nationale BIKE TRIAL Sury-en-Vaux samedi 27 juin 2026.

Ville : 18300 Sury-en-Vaux

Département : Cher

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Sury-en-Vaux

Finale nationale BIKE TRIAL

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez nombreux assister et encourager les participants à la finale nationale de bike trial.
Un sport d’équilibre en pleine nature.
Venez nombreux assister et encourager les participants à la finale nationale de bike trial.
Passage des petits le matins à partir de 9h30 et des grands (dont deux champions du monde) l’après-midi.
Restauration et buvette sur place possible.
Un repas champêtre en soirée ,sur réservation, clôturera la journée.   .

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 99 79 48  suryvelopassion@gmail.com

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English :

Come and watch and cheer on the participants in the national bike trial final.
A sport of balance in the great outdoors.

L’événement Finale nationale BIKE TRIAL Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois