Finale nationale BIKE TRIAL Sury-en-Vaux
Finale nationale BIKE TRIAL Sury-en-Vaux samedi 27 juin 2026.
Sury-en-Vaux
Finale nationale BIKE TRIAL
Sury-en-Vaux Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez nombreux assister et encourager les participants à la finale nationale de bike trial.
Un sport d’équilibre en pleine nature.
Venez nombreux assister et encourager les participants à la finale nationale de bike trial.
Passage des petits le matins à partir de 9h30 et des grands (dont deux champions du monde) l’après-midi.
Restauration et buvette sur place possible.
Un repas champêtre en soirée ,sur réservation, clôturera la journée. .
Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 99 79 48 suryvelopassion@gmail.com
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English :
Come and watch and cheer on the participants in the national bike trial final.
A sport of balance in the great outdoors.
L’événement Finale nationale BIKE TRIAL Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois