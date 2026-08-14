AGENDA · Faye-sur-Ardin
Finale régionale de motocross Faye-sur-Ardin
dimanche 11 octobre 2026 · Faye-sur-Ardin
Informations pratiques
Faye-sur-Ardin
Finale régionale de motocross
Circuit de la Vallée Bateau Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Organisé par MC TRAC. Entrée 8€, gratuit pour les moins de 12 ans .
Circuit de la Vallée Bateau Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Finale régionale de motocross
L’événement Finale régionale de motocross Faye-sur-Ardin a été mis à jour le 2026-08-14 par CC Val de Gâtine