Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Vendredi 18 septembre, 20h15 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T21:52:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T21:52:00+02:00

Séance suivie d’un échange (intervenants à préciser)

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=U22DQ »}]

Retour de cannes – En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. En trente ans, les humoristes les plus libres de la télévision et de la radio ont été méthodiquement neutralisés, marg…