Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?, L’Atalante, Bayonne
vendredi 18 septembre 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Vendredi 18 septembre, 20h15 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T21:52:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:15:00+02:00 – 2026-09-18T21:52:00+02:00
Séance suivie d’un échange (intervenants à préciser)
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=U22DQ »}]
Retour de cannes – En France, rire des puissants est devenu un sport à risque. En trente ans, les humoristes les plus libres de la télévision et de la radio ont été méthodiquement neutralisés, marg…
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