FINISSAGE SUMMER SHOW MALIZA KIASUWA & GAVIN GOODMAN, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

FINISSAGE SUMMER SHOW MALIZA KIASUWA & GAVIN GOODMAN Mercredi 9 septembre, 18h00 Autre lieu

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:00:00+02:00

L’expo d’été en noir et blanc présentant « Rhizomes », les dernières œuvres de l’artiste congolais-roumain Maliza Kiasuwa, ainsi que les dernières éditions de « Vela » du photographe sud-africain Gavin Goodman, à la galerie à Genève arrive à son terme.

« Rhizomes est une série de sculptures inspirées des formes organiques et des réseaux du vivant. Les cordes évoquent des racines, des liens invisibles qui relient les êtres. En référence au concept de rhizome développé par Gilles Deleuze , ces œuvres parlent de multiplicité, de connexion et de transformation. La nature devient ici une métaphore de la complexité humaine. Le tissage ici n’est pas un ensemble de fils mais un ensemble de relations entre les fils.Tout tient ensemble dans une certaine fragilité.

“Vela, qui signifie « apparaître » ou « émerger » en xhosa et en zoulou, résume parfaitement l’essence de cette série. Ces œuvres reflètent la beauté qui se dégage de la tradition et l’épanouissement de la forme dans un espace contemporain. Elles ne reproduisent pas l’héritage africain, mais apparaissent plutôt comme quelque chose de nouveau, interprété à travers une retenue minimaliste et une vision personnelle. Chaque pièce peinte à la main est une révélation discrète, inspirée des vêtements traditionnels et réinventée à travers un prisme moderne.” Gavin Goodman

Dress code: Noir & blanc !

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « geneve@filafriques.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/maliza-kiasuwa-rhizomes »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 76 714 58 01 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.filafriques.gallery »}]

AVEC UN DRESS CODE NOIR & BLANC

Maliza Kiasuwa – Gavin Goodman – Filafriques