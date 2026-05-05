FIRST AID KIT, Alhambra, Genève

FIRST AID KIT Dimanche 29 novembre, 19h00 Alhambra

Divers tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T19:00:00+01:00 – 2026-11-29T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-29T19:00:00+01:00 – 2026-11-29T22:30:00+01:00

FIRST AID KIT

Derrière First Aid Kit, on retrouve les sœurs suédoises Klara et Johanna Söderberg, devenues en une quinzaine d’années des figures majeures de la scène folk internationale.

Révélées très jeunes par leurs harmonies saisissantes et leur capacité à mêler folk, pop mélancolique et songwriting d’une grande maturité, elles ont conquis un public fidèle à travers le monde.

Au fil d’albums acclamés par la critique (de The Big Black and The Blue à Stay Gold, porté par le succès de « My Silver Lining », jusqu’à Palomino), le duo s’est imposé par l’élégance de ses compositions et l’ampleur de ses mélodies, collaborant avec des artistes tels que Conor Oberst, George Ezra, Jenny Lewis ou Zara Larsson.

Avec « Visions of the Past », elles proposent une tournée intime et épurée, pensée comme un retour aux sources.

À cette occasion, le duo revisitera les morceaux qui ont marqué son parcours : des premiers élans de Drunken Trees jusqu’à la maturité lumineuse de Palomino, en passant par leurs titres emblématiques et quelques reprises devenues cultes.

Unique date en Suisse.

Ouverture de la billetterie : 08 mai 2026 à 10h00.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Ouverture des portes : 18h00

Concert : 19h00

Placement libre.

Renseignements (organisatrices) :

Les Créatives

+41 22 556 19 71

festival@lescreatives.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/first-aid-kit/b4932326-269d-48c7-882b-24269fbb643f/events/391660 »}] [{« link »: « mailto:festival@lescreatives.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Les Créatives présentent : First Aid Kit en concert à l’Alhambra, le 29 novembre 2026

DR