Fit & Run dans les vignes, château la loge, Villematier

Fit & Run dans les vignes Dimanche 7 juin, 09h30 château la loge Haute-Garonne

Sur inscription (Instagram : @assopowerfit24 ou spond)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Le Défi des Aventuriers : Sport et convivialité au Château La Loge !

Le dimanche 7 juin 2026, l’association Power Fit 24 vous donne rendez-vous pour « Le Parcours des Vignerons », un Fit & Run unique au cœur des vignes, ouvert à tous les niveaux dès 12 ans.

En équipe de 2, venez affronter 6 ateliers sportifs et ludiques : Burpees collectifs, Farmer Carry, Rampé du Vigneron, Parcours Vendangeur, Relais des Sauteurs et le Grand Relais.

Au programme de votre journée :

09h30 : Accueil, constitution des équipes et échauffement collectif.

10h30 : Départ échelonné de la course.

12h00 : Remise des récompenses.

12h30 : Barbecue, accès à la piscine du domaine et dégustation de vins.

Tarifs (Inclus : accès domaine/piscine, goodies, 1 verre de vin) :

Adulte : 20 €

Enfant (dès 12 ans) : 10 €

Que le meilleur vigneron gagne ! Un événement incontournable à vivre en Val’Aïgo.

L’abus d’alcool esst dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

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Relevez le Défi des Aventuriers le 7 juin au Château La Loge ! Un Fit & Run unique de 6 ateliers au cœur des vignes, accessible à tous dès 12 ans. Sport, barbecue, piscine et convivialité garantis ! sport défis

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