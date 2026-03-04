FESTIVAL SOLIZEN AU DOMAINE LA FONTAINE 31340 VILLEMATIER, LE DOMAINE LA FONTAINE VILLEMATIER – MV2 EVENEMENTS, Villematier

FESTIVAL SOLIZEN AU DOMAINE LA FONTAINE 31340 VILLEMATIER 4 et 5 juillet LE DOMAINE LA FONTAINE VILLEMATIER – MV2 EVENEMENTS Haute-Garonne

2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T08:00:00+02:00 – 2026-07-04T08:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T08:00:00+02:00 – 2026-07-05T08:30:00+02:00

8ème édition du festival SoliZen au Domaine La Fontaine à Villematier le weekend u 04 et 05 juillet. Venez profiter le temps d’un weekend de cet événement « Bien – être » ouvert à tous ! Tous les ingrédients seront réunis pour vous permettre de décrocher et vous faire du bien : thérapeutes, exposants de qualité, artisanat, massages, animations, food trucks, conférences gratuites … un weekend à ne pas rater !

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8ème édition du Festival SoliZen – Weekend Bien être et Spiritualité SOLIZEN BIEN ETRE