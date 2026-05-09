Bienvenue à la Guinguette du Château La Loge, château la loge, Villematier

Informations pratiques

Bienvenue à la Guinguette du Château La Loge 3 juillet – 12 septembre château la loge Haute-Garonne

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Cet été, chaque vendredi et samedi soir, le domaine vous ouvre les portes de son écrin de verdure de 6 hectares pour des soirées placées sous le signe de la convivialité et du partage.

Installez-vous confortablement à l’ombre des grands arbres du parc, laissez-vous bercer par le clapotis de la piscine et profitez d’une vue imprenable sur les rangées de vignes qui s’empourprent au coucher du soleil.

Aux commandes du brasero, Maxime, le vigneron, renoue avec ses premières amours. Diplômé de l’école hôtelière et ancien restaurateur, il reprend le tablier pour vous concocter une cuisine d’instinct, simple et généreuse. L’odeur enivrante des viandes saisies à la flamme du brasero se mêle aux parfums des salades fraîches et des desserts entièrement faits maison.

Pour accompagner ces instants gourmands, le domaine met à l’honneur sa production de vins BIO en AOC Fronton, fièrement saluée par le Guide Hachette. Des cuvées de caractère, authentiques et vibrantes, qui subliment à la perfection les saveurs du terroir. Une expérience multisensorielle, festive et intimiste, à vivre tout au long de la saison estivale.

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Échappée gourmande au cœur des vignes : venez chiller tout l’été au rythme de la guinguette du domaine, entre brasero crépitant, vins AOC Fronton BIO et douceur d’un parc ombragé guinguette vignes

DR