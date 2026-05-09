SOIREE BLANCHE VENDREDI 3 JUILLET AU DOMAINE ROUMAGNAC, DOMAINE ROUMAGNAC, Villematier

Informations pratiques

SOIREE BLANCHE VENDREDI 3 JUILLET AU DOMAINE ROUMAGNAC Vendredi 3 juillet, 19h00 DOMAINE ROUMAGNAC Haute-Garonne

Entrée libre / Pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

La Soirée Blanche du domaine Roumagnac

Un rendez-vous placé sous le signe de la fête, de la convivialité, du partage et de la valorisation de notre territoire viticole local.

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h

Domaine Roumagnac 20 Hameau de Raygades 31340 Villematier

Dans un cadre authentique au cœur du vignoble toulousain, cette soirée sera l’occasion de se réunir autour d’un moment privilégié favorisant les échanges et bien sur de faire la fête !

Au programme :

– Bar à vin et (re)découverte des cuvées du domaine

– Restauration sur place, une offre variée et gourmande

– Animations, convivialité et partages

Nous serons heureux de vous accueillir pour partager cette soirée estivale et célébrer ensemble notre engagement qui fait vivre et rayonner notre région.

Tenue blanche souhaitée.

Au plaisir de vous accueillir

L’équipe du Domaine Roumagnac

DOMAINE ROUMAGNAC RAYGADES Villematier 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « vignoble@domaineroumagnac.fr »}]

Vendredi 3 juillet à partir de 19h sans réservation – au Domaine ROUMAGNAC hameau de Raygades 31340 VILLEMATIER – Tenue blanche souhaitée

DOMAINE ROUMAGNAC