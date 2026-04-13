ATELIER ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU LA LOGE CHÂTEAU LA LOGE Villematier

Villematier

ATELIER ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU LA LOGE

CHÂTEAU LA LOGE 138 Route des Châteaux Villematier Haute-Garonne

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12

Devenez le créateur de votre propre vin le temps d’une matinée ! une idée d’activité qui sort de l’ordinaire…en solo pour rencontrer du monde, en famille, avec votre bande de copains, ou entre collègues pour un teambuilding, c’est le moment idéal pour découvrir les coulisses du vin BIO.

Tous les 2e samedi du mois, Maxime vous attend au domaine pour une matinée placée sous le signe de la création et de la convivialité (de 10h à 12h) !

On oublie la théorie ennuyeuse ici, on touche, on sent, on goûte et on assemble.

1 On explore ensemble nos 6ha de vignes en BIO.

2 On manie les éprouvettes, et on joue avec les cépages pour trouver l’équilibre parfait.

3 On repart avec un souvenir unique sa propre bouteille personnalisée de 75cl !

C’est convivial, pro et accessible à tous, que vous soyez expert ou simple curieux.

Atelier confirmé dès 6 participants (parfait pour les groupes !) Places limitées, réservation obligatoire. 45 .

CHÂTEAU LA LOGE 138 Route des Châteaux Villematier 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 6 64 61 67 57 chateaulaloge@gmail.com

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English :

Become the creator of your own wine for a morning! An idea for an activity out of the ordinary…on your own to meet new people, with your family, with your friends, or with colleagues for teambuilding, it’s the ideal time to discover the behind-the-scenes of ORGANIC wine.

L’événement ATELIER ASSEMBLAGE AU CHÂTEAU LA LOGE Villematier a été mis à jour le 2026-04-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE