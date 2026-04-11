Fitdance et Balletsculpt La Membrolle-sur-Choisille
Fitdance et Balletsculpt La Membrolle-sur-Choisille dimanche 14 juin 2026.
La Membrolle-sur-Choisille
Fitdance et Balletsculpt
16 Impasse des Clairs Logis La Membrolle-sur-Choisille Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Au programme deux disciplines originales et dynamiques
– le FITDANCE alliant chorégraphies rythmées et cardio fitness sur des musiques variées,
– le BALLESCULPT cours entièrement dansé et chorégraphié qui mélange le fitness et la danse classique mais sans aucun pré-requis.
Au programme deux disciplines originales et dynamiques
– le FITDANCE alliant chorégraphies rythmées et cardio fitness sur des musiques variées,
– le BALLESCULPT cours entièrement dansé et chorégraphié qui mélange le fitness et la danse classique mais sans aucun pré-requis. Il permet de travailler la tonicité musculaire, le cardio, l’équilibre, la coordination et la souplesse dans une ambiance dynamique et détendue, activité que nous sommes actuellement les seuls à proposer en Indre-et-Loire.
Cette manifestation sera ouverte à tous les participants souhaitant découvrir ces activités dans une atmosphère conviviale et bienveillante. .
16 Impasse des Clairs Logis La Membrolle-sur-Choisille 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire associationfitnessdanse@gmail.com
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English :
On the program: two original and dynamic disciplines:
– fITDANCE: combining rhythmic choreography and cardio fitness to a variety of music,
– bALLESCULPT: a fully danced and choreographed class combining fitness and ballet, with no pre-requisites.
L’événement Fitdance et Balletsculpt La Membrolle-sur-Choisille a été mis à jour le 2026-04-11 par Tours Val de Loire Tourisme