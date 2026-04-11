La Membrolle-sur-Choisille

Fitdance et Balletsculpt

16 Impasse des Clairs Logis La Membrolle-sur-Choisille Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Au programme deux disciplines originales et dynamiques

– le FITDANCE alliant chorégraphies rythmées et cardio fitness sur des musiques variées,

– le BALLESCULPT cours entièrement dansé et chorégraphié qui mélange le fitness et la danse classique mais sans aucun pré-requis.

Au programme deux disciplines originales et dynamiques

– le FITDANCE alliant chorégraphies rythmées et cardio fitness sur des musiques variées,

– le BALLESCULPT cours entièrement dansé et chorégraphié qui mélange le fitness et la danse classique mais sans aucun pré-requis. Il permet de travailler la tonicité musculaire, le cardio, l’équilibre, la coordination et la souplesse dans une ambiance dynamique et détendue, activité que nous sommes actuellement les seuls à proposer en Indre-et-Loire.

Cette manifestation sera ouverte à tous les participants souhaitant découvrir ces activités dans une atmosphère conviviale et bienveillante. .

16 Impasse des Clairs Logis La Membrolle-sur-Choisille 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire associationfitnessdanse@gmail.com

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English :

On the program: two original and dynamic disciplines:

– fITDANCE: combining rhythmic choreography and cardio fitness to a variety of music,

– bALLESCULPT: a fully danced and choreographed class combining fitness and ballet, with no pre-requisites.

L’événement Fitdance et Balletsculpt La Membrolle-sur-Choisille a été mis à jour le 2026-04-11 par Tours Val de Loire Tourisme