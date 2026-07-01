Fitness ados, Espace fitness, piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray
lundi 3 août 2026 · Espace fitness, piscine Marcel-Porzou · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Fitness ados Lundi 3 août, 15h00 Espace fitness, piscine Marcel-Porzou Seine-Maritime
Gratuit – De 11 à 17 ans. Espace fitness, rendez-vous dans le hall de la piscine Marcel-Porzou.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T15:00:00+02:00 – 2026-08-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-03T15:00:00+02:00 – 2026-08-03T17:00:00+02:00
Espace fitness, piscine Marcel-Porzou Parc Youri-Gagarine, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Ce créneau est spécialement conçu pour accompagner les adolescentes et adolescents dans la découverte de la musculation et du cardio training. L’espace d’un été Sport
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