FLA Duo, Musée-château de Villevêque, Villevêque

FLA Duo Samedi 23 mai, 19h30, 21h00 Musée-château de Villevêque Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fla est un duo angevin à la musique chaude, douce et énergique.

Fla c’est le son atypique d’une guitare africaine appelée le N’goni, et aussi le timbre sucré du balafon, un xylophone.

Fla c’est les retrouvailles de Denis et Pierre, 2 percussionnistes créatifs.

Musée-château de Villevêque 44, rue du Général de Gaulle, 49140 Villevêque Villevêque 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 38 00 http://www.musees.angers.fr Forteresse bâtie au 12ème siècle, le musée-château présente deux salles consacrées au Moyen-Age et à la Renaissance (tapisseries, émaux, bois, polychromes, objets d’art) et dispose d’un cloître et de jardins à la française.

Fla est un duo angevin à la musique chaude, douce et énergique.

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