Médiations flash, Musée-château de Villevêque, Villevêque

Médiations flash Samedi 23 mai, 19h00 Musée-château de Villevêque Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:58:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:58:00+02:00

Médiations flash en présence d’une médiatrice.

Musée-château de Villevêque 44, rue du Général de Gaulle, 49140 Villevêque Villevêque 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 38 00 http://www.musees.angers.fr Forteresse bâtie au 12ème siècle, le musée-château présente deux salles consacrées au Moyen-Age et à la Renaissance (tapisseries, émaux, bois, polychromes, objets d’art) et dispose d’un cloître et de jardins à la française.

Médiations flash en présence d’une médiatrice.

© Musée d’Angers