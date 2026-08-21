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AGENDA · Veyras

Flachères, entre plateau et forêt, Veyras, Veyras

samedi 19 septembre 2026 · Veyras

Flachères, entre plateau et forêt, Veyras, Veyras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Veyras
Adresse
Veyras
Ville
07000 Veyras
Département
Ardèche
Tarif
chaussures de randonnées, gourde...

Flachères, entre plateau et forêt Samedi 19 septembre, 15h30 Veyras Ardèche

chaussures de randonnées, gourde…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire de Flachères et de ses environs.
Balade d’environ 2km avec un peu de pente.
Prévoir l’équipement adéquat.

Veyras Veyras Veyras 07000 Flachères Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475208181
Partez à la découverte de l’histoire de Flachères et de ses environs.

©Marianne Mercoeur