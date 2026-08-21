AGENDA · Veyras
Flachères, entre plateau et forêt, Veyras, Veyras
samedi 19 septembre 2026 · Veyras
Informations pratiques
Flachères, entre plateau et forêt Samedi 19 septembre, 15h30 Veyras Ardèche
chaussures de randonnées, gourde…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Partez à la découverte de l’histoire de Flachères et de ses environs.
Balade d’environ 2km avec un peu de pente.
Prévoir l’équipement adéquat.
Veyras Veyras Veyras 07000 Flachères Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475208181
Partez à la découverte de l’histoire de Flachères et de ses environs.
©Marianne Mercoeur