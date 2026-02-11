Flamme Color

Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Flamme Color 2026 est une course festive et colorée ouverte à tous, où les participants

parcourent environ 3,5 kilomètres dans une ambiance joyeuse et conviviale.

À chaque étape, des nuages de poudres colorées viennent symboliser la gaieté, la solidarité et

l’esprit d’équipe qui animent cette journée exceptionnelle.

Cet événement unique rassemblera plusieurs centaines de personnes, de tous âges, familles, amis,

sportifs et passionnés, dans un esprit de fête et de partage. .

Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé 61600 Orne Normandie amicalesapeurspompierslafertemace@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Flamme Color

L’événement Flamme Color La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-11 par Flers agglo