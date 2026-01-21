Rendez-vous aux jardins Le jardin Bleuenn le jardin Bleuenn La Ferté Macé

Rendez-vous aux jardins Le jardin Bleuenn

le jardin Bleuenn 35 Rue Martin Luther King La Ferté Macé Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

2026-06-05

Plus de 500 variétés de plantes et d’arbustes prospèrent sur à peine 1000 m2.

Bleuets des champs, coquelicots, qui sont des fleurs dites paysannes côtoient sans problème les plantes royales dont des rosiers anglais.

Une trentaine de clématites grimpant dans les arbres contribuent au décor de ce lieu de vie, où il fait bon de s’attarder.

De nombreuses espèces pour une belle découverte !

ouvert ce week-end au profit du jardin thérapeutique de Baclesse (participation libre avec un minimum de 2 €) .

le jardin Bleuenn 35 Rue Martin Luther King La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 86 24 73 56

