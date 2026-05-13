Flânerie contée dans la Belle époque, Musée de la Céramique et de l’Ivoire, Commercy

Flânerie contée dans la Belle époque Samedi 23 mai, 14h00 Musée de la Céramique et de l’Ivoire Meuse

A partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

L’exposition temporaire du musée est consacrée en 2026 à Jules et Léon Voirin, frères jumeaux et peintres nancéiens. Témoins privilégiés des transformations de Nancy au XIX siècle, ils modernisent la peinture de genre en mêlant réalisme et impressionnisme. Des visites contées sont proposées par Kévin Gœuriot, à 14h /16h30 /19h /21h30.Cette exposition est visible pour la saison 2026 jusqu’au 31 octobre.

Musée de la Céramique et de l’Ivoire 7 Avenue Carcano, 55200 Commercy, France Commercy 55200 Meuse Grand Est 0329920477 https://musees-meuse.fr/musees/musee-de-la-ceramique-et-de-livoire-commercy La collection d’ivoires, la seconde en France après celle de Dieppe, n’est pas liée à l’existence d’un centre de production local mais à la passion du collectionneur meusien d’adoption, le docteur Albert Guillaume Boyer. Les reproductions en ivoire d’œuvres d’art sculptées ou peintes témoignent du goût pour l’imitation qui se répand au XVIIIe siècle. Représentations de personnages historiques, objets religieux, pièces utilitaires (jouets, nécessaires de toilette) ou décoratives illustrent la virtuosité des maîtres-ivoiriers du XIXe siècle. Le legs du docteur Boyer comprenait également des céramiques dont l’ensemble offre un panorama de la production de faïences et de porcelaines chinoises et européennes des XVIIIe et XIXe siècles. Les faïences lorraines occupent une place importante dans la collection. Pièces culinaires, assiettes à décors de bouquets ou à motifs chinois témoignent de la diversité de la production de la manufacture meusienne des Islettes, en activité jusqu’au XIXe siècle sous le nom de fabrique du Bois d’Epense. Les réserves du musée conservent des armes anciennes issues de la collection Boyer ainsi qu’un ensemble de toiles peintes léguées en 1942 par le Commercien Adrien Recouvreur. Les réserves du musée sont visibles lors de visites spécifiques.

L’exposition temporaire du musée est consacrée en 2026 à Jules et Léon Voirin, frères jumeaux et peintres nancéiens. Témoins privilégiés des transformations de Nancy au XIX siècle, ils modernisent la…