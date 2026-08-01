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AGENDA · Épineuil-le-Fleuriel

Flânerie Littéraire, musicale et gourmande Épineuil-le-Fleuriel

samedi 22 août 2026 · Épineuil-le-Fleuriel

Flânerie Littéraire, musicale et gourmande Épineuil-le-Fleuriel

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
18360 Épineuil-le-Fleuriel
Département
Cher
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Épineuil-le-Fleuriel

Flânerie Littéraire, musicale et gourmande

Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Flânerie littéraire, musicale et gourmande Amitiés
L’Amicale Laïque vous invite à une belle soirée placée sous le signe de l’amitié, de la littérature, de la musique et de la gourmandise.
Au fil des textes de Chateaubriand, Montaigne, Pagnol, George Sand, Verlaine, Alain-Fournier…, laissez-vous porter par les mots et les émotions, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 10  .

Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 02 51 01 

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English :

Literary, Musical, and Culinary Stroll %AB Friends %BB

L’événement Flânerie Littéraire, musicale et gourmande Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CHATEAUMEILLANT