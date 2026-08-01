Informations pratiques

Épineuil-le-Fleuriel

Flânerie Littéraire, musicale et gourmande

Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Flânerie littéraire, musicale et gourmande Amitiés

L’Amicale Laïque vous invite à une belle soirée placée sous le signe de l’amitié, de la littérature, de la musique et de la gourmandise.

Au fil des textes de Chateaubriand, Montaigne, Pagnol, George Sand, Verlaine, Alain-Fournier…, laissez-vous porter par les mots et les émotions, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 10 .

Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 02 51 01

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English :

Literary, Musical, and Culinary Stroll %AB Friends %BB

L’événement Flânerie Littéraire, musicale et gourmande Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CHATEAUMEILLANT