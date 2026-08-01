Flânerie Littéraire, musicale et gourmande Épineuil-le-Fleuriel
samedi 22 août 2026 · Épineuil-le-Fleuriel
Informations pratiques
Épineuil-le-Fleuriel
Flânerie Littéraire, musicale et gourmande
Épineuil-le-Fleuriel Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Flânerie littéraire, musicale et gourmande Amitiés
L’Amicale Laïque vous invite à une belle soirée placée sous le signe de l’amitié, de la littérature, de la musique et de la gourmandise.
Au fil des textes de Chateaubriand, Montaigne, Pagnol, George Sand, Verlaine, Alain-Fournier…, laissez-vous porter par les mots et les émotions, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 10 .
Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 02 51 01
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English :
Literary, Musical, and Culinary Stroll %AB Friends %BB
L’événement Flânerie Littéraire, musicale et gourmande Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CHATEAUMEILLANT