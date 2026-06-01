Flânerie théâtralisée « Don Quichotte », Musée national de l’assurance maladie – Château Les Lauriers, Lormont

Flânerie théâtralisée « Don Quichotte » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée national de l’assurance maladie – Château Les Lauriers Gironde

Gratuit. Sur réservation. Public familial. Enfants à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Flânerie théâtralisée d’après l’œuvre de Cervantes.

Épuisé et retranché parmi ses vieux livres, Don Quichotte ne sait plus depuis longtemps s’il dort ou s’il rêve, s’il vit ou s’il lit.

Un héros fou ou une folie héroïque. Quelle importance.

Mais lorsque son valet Sancho aperçoit du public aux portes du musée, il n’y a point de doute pour le célèbre chevalier, cela ne peut être que les gentes dames et damoiseaux de toute la contrée venus écouter une dernière fois… son incroyable aventure d’antan.

Le public déambule au gré des saynètes dans le parc et à l’intérieur du château. Durée : 1 h 15.

Musée national de l’assurance maladie – Château Les Lauriers 10 route de Carbon-Blanc, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 11 55 18 http://www.musee-assurance-maladie.fr Bâti en 1860, le château « Les Lauriers », fut la propriété de la famille Gradis, armateurs juifs d’origine portugaise, installé à Bordeaux depuis plusieurs siècles. Témoin d’un riche passé, lié à l’histoire maritime et commerciale de Bordeaux, cette bâtisse, achetée par la Caisse Primaire centrale de Sécurité Sociale en 1948 a été aménagée en maison de convalescence pour finalement devenir en 1989, l’unique Musée en France consacré à l’Histoire de la protection sociale.

Flânerie théâtralisée d’après l’œuvre de Cervantes.

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