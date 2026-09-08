UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Troyes

Flânerie Troyes la Magnifique Journées Européennes du Patrimoine Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Troyes

Flânerie Troyes la Magnifique Journées Européennes du Patrimoine Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Troyes La Champagne Tourisme
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Troyes

Flânerie Troyes la Magnifique Journées Européennes du Patrimoine

Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visitez un patrimoine exceptionnel et authentique du quartier Saint-Jean-au-Marché avec ses remarquables maisons à pans de bois du XVIe siècle, la pittoresque ruelle des Chats, la cour du Mortier d’Or et les trésors de l’église Sainte-Madeleine.

Réservation en ligne disponible (places limitées).   .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Flânerie Troyes la Magnifique Journées Européennes du Patrimoine Troyes a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Troyes (Aube)