Informations pratiques

Troyes

Flânerie Troyes la Magnifique Journées Européennes du Patrimoine

Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visitez un patrimoine exceptionnel et authentique du quartier Saint-Jean-au-Marché avec ses remarquables maisons à pans de bois du XVIe siècle, la pittoresque ruelle des Chats, la cour du Mortier d’Or et les trésors de l’église Sainte-Madeleine.



Réservation en ligne disponible (places limitées). .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Flânerie Troyes la Magnifique Journées Européennes du Patrimoine Troyes a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne