Flânerie Troyes la Magnifique Journées Européennes du Patrimoine Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Flânerie Troyes la Magnifique Journées Européennes du Patrimoine
Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visitez un patrimoine exceptionnel et authentique du quartier Saint-Jean-au-Marché avec ses remarquables maisons à pans de bois du XVIe siècle, la pittoresque ruelle des Chats, la cour du Mortier d’Or et les trésors de l’église Sainte-Madeleine.
Réservation en ligne disponible (places limitées). .
Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Flânerie Troyes la Magnifique Journées Européennes du Patrimoine Troyes a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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