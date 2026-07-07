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Flâneries de Laruns Laruns

jeudi 6 août 2026 · Laruns

Flâneries de Laruns Laruns

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Halle de Laruns
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Laruns

Flâneries de Laruns

Halle de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Stands de produits locaux et créations artisanales, le tout dans une ambiance chaleureuse et musicale.
Production locale, créations artisanales, produits de bien-être, repas à emporter…

Concert Caracolage   .

Halle de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   capossau@gmail.com

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English : Flâneries de Laruns

L’événement Flâneries de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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