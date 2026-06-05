Laruns

Cinéma Laruns PETITS CONTES SOUS L’OCEAN

Rue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

0h 40min | Animation, Famille

De Anastasiya Sokolova, Jakub Kouril, Ursula Ulmi

Un programme pour plonger dans les mondes marins… Partez sur les traces d’un célèbre marin, découvrez d’incroyables légendes insulaires, explorez des univers aquatiques merveilleux, vibrez au son de l’océan et faites des rencontres étonnantes à travers ces contes. Un véritable voyage en immersion pour les petits comme les grands ! .

Rue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns PETITS CONTES SOUS L’OCEAN

L’événement Cinéma Laruns PETITS CONTES SOUS L’OCEAN Laruns a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées