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« Flânez, Chantez, Rêvez… », Salle municipale de Braux, Braux

vendredi 18 septembre 2026 · Salle municipale de Braux · Braux

« Flânez, Chantez, Rêvez… », Salle municipale de Braux, Braux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle municipale de Braux
Adresse
20 Montée de l'École, 04240 Braux
Ville
04240 Braux
Département
Alpes-de-Haute-Provence

« Flânez, Chantez, Rêvez… » 18 – 20 septembre Salle municipale de Braux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les créations de Marie-Paule Feraud-Garcia, entre imaginaire et poésie chantée : histoires graphiques, collages, cabinets de curiosités et installations.
Exposition du dimanche 13 au mercredi 30 septembre 2026.
Infos : 06 33 08 41 59

Salle municipale de Braux 20 Montée de l’École, 04240 Braux Braux 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir les créations de Marie-Paule Feraud-Garcia, entre imaginaire et poésie chantée : histoires graphiques, collages, cabinets de curiosités et installations.

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