« Flânez, Chantez, Rêvez… », Salle municipale de Braux, Braux

Informations pratiques

« Flânez, Chantez, Rêvez… » 18 – 20 septembre Salle municipale de Braux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les créations de Marie-Paule Feraud-Garcia, entre imaginaire et poésie chantée : histoires graphiques, collages, cabinets de curiosités et installations.

Exposition du dimanche 13 au mercredi 30 septembre 2026.

Infos : 06 33 08 41 59

Salle municipale de Braux 20 Montée de l’École, 04240 Braux Braux 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir les créations de Marie-Paule Feraud-Garcia, entre imaginaire et poésie chantée : histoires graphiques, collages, cabinets de curiosités et installations.

©verdon pictures