Flânez, respirez, découvrez les Jardins de Callunes, Les Jardins de Callunes, Ban-de-Sapt

Flânez, respirez, découvrez les Jardins de Callunes 6 et 7 juin Les Jardins de Callunes Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Lors de cette visite libre, prenez le temps de vous promener à votre rythme parmi les bruyères, les vivaces et les plantes de terrain acide qui composent ce paysage coloré et naturel. Au fil des allées, découvrez différentes ambiances paysagères, admirez les floraisons de saison et profitez d’un moment de calme au cœur d’un environnement préservé.

Les Jardins de Callunes 5 chemin de la prelle 88210 Ban-de-Sapt Ban-de-Sapt 88210 Vosges Grand Est 0767297762 https://www.lesjardinsdecallunes.fr/ https://www.instagram.com/lesjardinsdecallunes/ Le jardin de Callunes est un parc paysager et botanique implanté sur la commune de Ban-de-Sapt, au coeur des Vosges. Le parc se trouve sur un point culminant à 550 m d’altitude. Dans ce cadre naturel, où règne l’harmonie des forêts et des prairies verdoyantes, l’équipe a à cœur de faire de cet espace un endroit de détente et de ressourcement. Présence d’un grand parking gratuit pour accueillir bus et voitures. Une buvette et présente sur place.

Lors de cette visite libre, prenez le temps de vous promener à votre rythme parmi les bruyères, les vivaces et les plantes de terrain acide qui composent ce paysage coloré et naturel. Au fil des les…

©Les Jardins de Callunes