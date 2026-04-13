Visite libre des Jardins de Callunes, Jardins de Callunes, Ban-de-Sapt

Visite libre des Jardins de Callunes 6 et 7 juin Jardins de Callunes Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Découverte d’un jardin remarquable.

Jardins de Callunes 5 chemin de la Prelle, 88210 Ban-de-Sapt, Vosges, Grand Est Ban-de-Sapt 88210 Vosges Grand Est https://www.youtube.com/watch?v=f_h3lX8YzvQ Le jardin de Callunes est un parc paysager et botanique implanté sur la commune de Ban-de-Sapt, au coeur des Vosges. Le parc se trouve sur un point culminant à 550 m d’altitude. Dans ce cadre naturel, où règne l’harmonie des forêts et des prairies verdoyantes, l’équipe a à cœur de faire de cet espace un endroit de détente et de ressourcement.

Découverte d’un jardin remarquable.