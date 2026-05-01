Flavie en France Le Château-d’Oléron
Flavie en France Le Château-d’Oléron mercredi 20 mai 2026.
Le Château-d’Oléron
Flavie en France
Grand Parking du Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 08:30:00
fin : 2026-05-20 13:30:00
Date(s) :
2026-05-20
En partenariat avec l’Office de Tourisme de l’île d’Oléron, la ville du Château d’Oléron accueille le tournage de Flavie en France , la nouvelle émission itinérante de France 3 présentée par Flavie Flament.
.
Grand Parking du Port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In partnership with the Ile d’Oléron Tourist Office, the town of Château d’Oléron is hosting the filming of Flavie en France , the new France 3 touring program presented by Flavie Flament.
L’événement Flavie en France Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Le Château-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Exposition de peintures Valérie Philippot cabane 14 Le Château-d’Oléron 18 mai 2026
- Convention de tatouage InkOléron 7 Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron 23 mai 2026
- Vide-grenier sur les remparts Le Château-d’Oléron 24 mai 2026
- Exposition d’objets en verre/vitrail Elisabeth CUFFEL cabane 14 Le Château-d’Oléron 25 mai 2026
- Exposition d’objets en carton ondulé Isabelle CAILLET cabane 14 Le Château-d’Oléron 25 mai 2026