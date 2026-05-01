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Flavie en France Le Château-d’Oléron

Flavie en France Le Château-d’Oléron mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Grand Parking du Port

Ville : 17480 Le Château-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Le Château-d’Oléron

Flavie en France

Grand Parking du Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 08:30:00
fin : 2026-05-20 13:30:00

Date(s) :
2026-05-20

En partenariat avec l’Office de Tourisme de l’île d’Oléron, la ville du Château d’Oléron accueille le tournage de Flavie en France , la nouvelle émission itinérante de France 3 présentée par Flavie Flament.
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Grand Parking du Port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23  accueil@marennes-oleron.com

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English :

In partnership with the Ile d’Oléron Tourist Office, the town of Château d’Oléron is hosting the filming of Flavie en France , the new France 3 touring program presented by Flavie Flament.

L’événement Flavie en France Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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