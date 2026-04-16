Vide-grenier sur les remparts Le Château-d’Oléron
Vide-grenier sur les remparts Le Château-d’Oléron dimanche 24 mai 2026.
Le Château-d’Oléron
Vide-grenier sur les remparts
10 rue des Remparts Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Organisé par l’association APAC, association de protection des ânes et chevaux. Les bénéfices serviront au fonctionnement du refuge.
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10 rue des Remparts Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 63 76 99 apac.equide17480@gmail.com
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English : Garage sale on the ramparts
Organized by APAC, an association for the protection of donkeys and horses. Profits will go towards running the refuge.
L’événement Vide-grenier sur les remparts Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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