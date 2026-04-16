Le Château-d’Oléron

Vide-grenier sur les remparts

10 rue des Remparts Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Organisé par l’association APAC, association de protection des ânes et chevaux. Les bénéfices serviront au fonctionnement du refuge.

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10 rue des Remparts Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 63 76 99 apac.equide17480@gmail.com

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English : Garage sale on the ramparts

Organized by APAC, an association for the protection of donkeys and horses. Profits will go towards running the refuge.

L’événement Vide-grenier sur les remparts Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes