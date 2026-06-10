Fleur, basilic ou chevalier ? Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
jeudi 22 octobre 2026 · Place Philibert-de-Chalon · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Fleur, basilic ou chevalier ? Atelier vacances
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22 16:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Les carreaux de pavement des châteaux n’auront plus de secret pour toi !
À partir de 8 ans.
Sur réservation. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Fleur, basilic ou chevalier ? Atelier vacances
L’événement Fleur, basilic ou chevalier ? Atelier vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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