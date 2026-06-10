UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lons-le-Saunier

Fleur, basilic ou chevalier ? Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

jeudi 22 octobre 2026 · Place Philibert-de-Chalon · Lons-le-Saunier

Fleur, basilic ou chevalier ? Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Philibert-de-Chalon
Adresse
Musée des Beaux-Arts
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif
4 4 4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Fleur, basilic ou chevalier ? Atelier vacances

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :
2026-10-22

Les carreaux de pavement des châteaux n’auront plus de secret pour toi !

À partir de 8 ans.
Sur réservation.   .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30  resamusee@lonslesaunier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fleur, basilic ou chevalier ? Atelier vacances

L’événement Fleur, basilic ou chevalier ? Atelier vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)