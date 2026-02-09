Excursion Montreux Sur les traces de Sissi et de la Belle Epoque parking du cimetière Lons-le-Saunier
Excursion Montreux Sur les traces de Sissi et de la Belle Epoque parking du cimetière Lons-le-Saunier mercredi 2 septembre 2026.
Excursion Montreux Sur les traces de Sissi et de la Belle Epoque
parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 90 – 90 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 06:45:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Départ 6h45 parking du cimetière
Visite guidée du grand hôtel de Caux Autrefois fréquenté par l’aristocratie européenne et les grandes figures de l’époque, le Grand Hôtel de Caux a accueilli parmi ses hôtes prestigieux l’impératrice Élisabeth d’Autriche, dite Sissi. En franchissant ses portes, vous marcherez sur les traces de cette souveraine légendaire, dont la présence a marqué ces lieux d’un éclat particulier.
Déjeuner libre au centre-ville de Montreux
Visite guidée du Caux Palace un des plus grands Palace de Suisse, construit en 1902 sur une terrasse de plus de 500m au-dessus de Montreux. Vous découvrirez les espaces prestigieux comme le théâtre et le Hall principal, qui a d’ailleurs servi de décor à la série Netflix Winter Palace, ainsi que le derrière des coulisses, comme la buanderie et les ateliers de constructions
Tarif 90€/pers
Carte d’identité obligatoire .
parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Excursion Montreux Sur les traces de Sissi et de la Belle Epoque
L’événement Excursion Montreux Sur les traces de Sissi et de la Belle Epoque Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION