Excursion Montreux Sur les traces de Sissi et de la Belle Epoque parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Montreux Sur les traces de Sissi et de la Belle Epoque

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 06:45:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Départ 6h45 parking du cimetière

Visite guidée du grand hôtel de Caux Autrefois fréquenté par l’aristocratie européenne et les grandes figures de l’époque, le Grand Hôtel de Caux a accueilli parmi ses hôtes prestigieux l’impératrice Élisabeth d’Autriche, dite Sissi. En franchissant ses portes, vous marcherez sur les traces de cette souveraine légendaire, dont la présence a marqué ces lieux d’un éclat particulier.

Déjeuner libre au centre-ville de Montreux

Visite guidée du Caux Palace un des plus grands Palace de Suisse, construit en 1902 sur une terrasse de plus de 500m au-dessus de Montreux. Vous découvrirez les espaces prestigieux comme le théâtre et le Hall principal, qui a d’ailleurs servi de décor à la série Netflix Winter Palace, ainsi que le derrière des coulisses, comme la buanderie et les ateliers de constructions

Tarif 90€/pers

Carte d’identité obligatoire .

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Excursion Montreux Sur les traces de Sissi et de la Belle Epoque

L’événement Excursion Montreux Sur les traces de Sissi et de la Belle Epoque Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION