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Soirée dégustation Maison du vigneron Lons-le-Saunier

Soirée dégustation Maison du vigneron Lons-le-Saunier jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Maison du vigneron

Adresse : 23 Rue du Commerce

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Soirée dégustation

Maison du vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 20:30:00

Date(s) :
2026-06-18

Novices en dégustation ou spécialistes des vins, la soirée s’adresse à tout public épicurien désireux de partager un moment agréable tout en découvrant de nouvelles saveurs.

Sur réservation   .

Maison du vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 44 60 

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English : Soirée dégustation

L’événement Soirée dégustation Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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