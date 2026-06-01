Soirée dégustation Maison du vigneron Lons-le-Saunier
Soirée dégustation Maison du vigneron Lons-le-Saunier jeudi 18 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Soirée dégustation
Maison du vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 20:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Novices en dégustation ou spécialistes des vins, la soirée s’adresse à tout public épicurien désireux de partager un moment agréable tout en découvrant de nouvelles saveurs.
Sur réservation .
Maison du vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 44 60
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English : Soirée dégustation
L’événement Soirée dégustation Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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