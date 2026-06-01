Soirée dégustation Maison du vigneron Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Soirée dégustation

Maison du vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 20:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Novices en dégustation ou spécialistes des vins, la soirée s’adresse à tout public épicurien désireux de partager un moment agréable tout en découvrant de nouvelles saveurs.

Sur réservation .

Maison du vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 44 60

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English : Soirée dégustation

L’événement Soirée dégustation Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION