Chefs-d’œuvre de Jean-Joseph Perraud Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Chefs-d’œuvre de Jean-Joseph Perraud

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-18 11:15:00

Date(s) :

2026-08-18

Découvrez le parcours exceptionnel de ce sculpteur du XIXe siècle grâce aux œuvres qui ont forgé sa réputation et qui ornent, pour certaines, de célèbres bâtiments parisiens. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Chefs-d’œuvre de Jean-Joseph Perraud

L’événement Chefs-d’œuvre de Jean-Joseph Perraud Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)