Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chefs-d’œuvre de Jean-Joseph Perraud Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Chefs-d’œuvre de Jean-Joseph Perraud Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Chefs-d’œuvre de Jean-Joseph Perraud Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 18 août 2026.

Lieu : Place Philibert-de-Chalon

Adresse : Musée des Beaux-Arts

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Chefs-d’œuvre de Jean-Joseph Perraud

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-18 11:15:00

Date(s) :
2026-08-18

Découvrez le parcours exceptionnel de ce sculpteur du XIXe siècle grâce aux œuvres qui ont forgé sa réputation et qui ornent, pour certaines, de célèbres bâtiments parisiens.   .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30  resamusee@lonslesaunier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chefs-d’œuvre de Jean-Joseph Perraud

L’événement Chefs-d’œuvre de Jean-Joseph Perraud Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)