Lons-le-Saunier

Les mardis gourmands

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 16:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-28

Le nouveau rendez-vous de vos après-midis Les Mardis Gourmands !

Envie d’une pause sucrée entre deux jackpots ? À partir du 14 avril, le Casino JOA de Lons-le-Saunier vous invite à sa nouvelle parenthèse gourmande.

Chaque mardi à 16h, nous mettons les petits plats dans les grands pour vous chouchouter. Profitez d’une sélection de délicieuses pâtisseries ou de fines mignardises, gracieusement offertes par notre équipe en salle des machines à sous.

C’est le moment idéal pour s’accorder une pause détente, partager un instant convivial et savourer des petites douceurs tout en tentant votre chance. Parce qu’au Casino JOA, on aime autant vous faire gagner que vous faire plaisir !

Rendez-vous tous les mardis dès 16h pour votre goûter offert. .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les mardis gourmands

L’événement Les mardis gourmands Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION