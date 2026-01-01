Stage Votre vie en mieux

Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 13:30:00

fin : 2026-01-18 17:30:00

Date(s) :

2026-01-18

Venez expérimenter, en petit groupe de 5 personnes maximum, un art de vivre qui transformera votre quotidien dans tous les domaines et en particulier dans vos relations.

Entretien téléphonique avec moi au préalable.

https://www.marianne-moity.fr/stages-et-ateliers-2/stage-decouverte-votre-vie-en-mieux/ .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 69 95 04 marianne.shiatsu39@gmail.com

