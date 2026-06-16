Raconte-moi une histoire Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Raconte-moi une histoire Atelier vacances

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:30:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-10-27

Chien, chat, ours, cheval, perroquet, chèvre, canard, bison, mouton… À toi de choisir les animaux qui illustrent ton histoire pour en faire une sculpture comme celle vue au musée.

Atelier pour les 4-6 ans.

Sur réservation. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Raconte-moi une histoire Atelier vacances

L’événement Raconte-moi une histoire Atelier vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)