Raconte-moi une histoire Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Raconte-moi une histoire Atelier vacances Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 18 août 2026.
Lons-le-Saunier
Raconte-moi une histoire Atelier vacances
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-10-27
Chien, chat, ours, cheval, perroquet, chèvre, canard, bison, mouton… À toi de choisir les animaux qui illustrent ton histoire pour en faire une sculpture comme celle vue au musée.
Atelier pour les 4-6 ans.
Sur réservation. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Raconte-moi une histoire Atelier vacances
L’événement Raconte-moi une histoire Atelier vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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