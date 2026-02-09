Excursion Aux portes d’Annecy II enchantement et émotion parking du cimetière Lons-le-Saunier

Excursion Aux portes d’Annecy II enchantement et émotion

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-08-19 06:45:00

2026-08-19

Départ 6h45 parking du cimetière

Visite des gorges du Fier curiosité naturelle remarquable, c’est un canyon spectaculaire et étroit où l’on avance (en toute sécurité) sur une passerelle fixée dans le rocher à 25m au-dessus de la rivière. Une surprenante mer de roches !

Pique-nique aux gorges ( + petit snack sur place)

Visite guidée du musée fonderie Paccard fondée en 1796, c’est une institution du patrimoine industriel savoyard. La famille Paccard dévoile les secrets d’un savoir-faire ancestral. Entrez dans l’univers des fondeurs de cloches.

Tarif 60€/pers .

parking du cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

