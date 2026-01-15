Visite guidée du vieux Lons classique Place du 11 novembre Lons-le-Saunier
Visite guidée du vieux Lons classique Place du 11 novembre Lons-le-Saunier vendredi 19 juin 2026.
Visite guidée du vieux Lons classique
Place du 11 novembre Office de Tourisme Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-31
Visite guidée de la vielle ville sa rue aux 145 arcades, sa place colorée de vignerons…. venez découvrir les anecdotes et la petite histoire de ce cœur de ville aux belles demeures XVIIIème.
Tarif 6€/ad et gratuit les moins de 12 ans
Durée 1h30 .
Place du 11 novembre Office de Tourisme Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr
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English : Visite guidée du vieux Lons classique
L’événement Visite guidée du vieux Lons classique Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION