Diner spectacle CHIPPENDALES Casino JOA Lons-le-Saunier
Diner spectacle CHIPPENDALES Casino JOA Lons-le-Saunier vendredi 19 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Diner spectacle CHIPPENDALES
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dîner-Spectacle Chippendales Body Exciting
Oubliez la routine et laissez-vous emporter par un show électrique où se mêlent charisme, humour et performances chorégraphiques de haut vol. Que vous veniez pour fêter un événement spécial ou simplement pour décompresser, les Body Exciting vous garantissent une ambiance survoltée que vous n’êtes pas près d’oublier !
Le vendredi 19 juin à 20h, le Casino JOA de Lons-le-Saunier vous donne rendez-vous pour un show exceptionnel de la troupe Body Exciting !
Plongez dans l’univers du cabaret moderne pour une soirée mémorable au cœur du Jura, alliant performance scénique et plaisir des papilles.
Côté Menu
Apéritif de bienvenue Pink Mojito (avec ou sans alcool)
Plat Blanquette de joues de Sandre au Savagnin, légumes printaniers
Dessert Verrine façon Fraisier
Boissons 1/4 de vin inclus + café servi au bar des machines à sous .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05
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English : Diner spectacle CHIPPENDALES
L’événement Diner spectacle CHIPPENDALES Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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