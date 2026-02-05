Stage Reiki niveau 3 Catherine LOISEAU Naturopathe Lons-le-Saunier

Stage Reiki niveau 3

Catherine LOISEAU Naturopathe 22 Rue Sébile Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-11-14

Vous avez conforté votre intérêt pour le chemin que propose le REIKI en effectuant le niveau II, vous allez pouvoir maintenant approfondir l’utilisation du REIKI. Le Reiki III s’enseigne en deux jours intensifs. Ce stage s’adresse à ceux qui désirent savoir tout ce qu’on peut savoir sur l’utilisation du Reiki pour faire un travail sur soi (chemin spirituel) et s’auto-guérir (complément thérapeutique), sans pour autant devoir accéder au degré de Maître enseignant. Contenu du stage

– réviser les stages antérieurs (remise à niveau et re-initiation aux symboles du cœur et des pieds)

– enseigner et expliquer le symbole de Maître Usui

– l’initiation au symbole de Maître

– méditation Reiki avec les symboles

– l’utilisation des cristaux de quartz et Reiki comment confectionner une grille de cristaux qui envoie du Reiki à un nombre illimité de destinataires, chacun recevant selon ses besoins et selon son degré d’ouverture

– l’Antahkarana

– l’IPE Intervention Psycho-énergétique qui aide à éliminer l’énergie négative de soi-même et d’autres personnes pour une autoguérison profonde

– méditation guidée Rencontre ton guide Reiki

– TJR (Techniques Japonaises de Reiki) Reiji Ho, Gyoshi Ho, Koki Ho, Joshin Kokyu Ho, Reiki Undo .

