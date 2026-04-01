À vos marques, prêts… BINGO Casino JOA Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

À vos marques, prêts… BINGO

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 18:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Vous l’attendiez ? Il est de retour !

Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la chance et de la gourmandise au Casino JOA de Lons-le-Saunier.

Le programme de votre soirée Le rendez-vous est fixé à 18h30. Venez tenter votre chance au cours de 4 parties ainsi qu’une partie bonus pour les plus audacieux !

À gagner

Des tickets de jeu pour prolonger le plaisir en salle des machines à sous.

Des repas pour deux dans notre restaurant Le Loft.

Côté Papilles Parce qu’un Bingo n’est pas complet sans un bon moment à table, votre formule comprend

Le plat Une généreuse Blanquette de veau à l’ancienne.

Le dessert La douceur du jour de notre chef.

Le café Servi directement en salle des machines à sous pour un instant convivial et privilégié. .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

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English : À vos marques, prêts… BINGO

L’événement À vos marques, prêts… BINGO Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION