À vos marques, prêts… BINGO Casino JOA Lons-le-Saunier
À vos marques, prêts… BINGO Casino JOA Lons-le-Saunier lundi 20 avril 2026.
Lons-le-Saunier
À vos marques, prêts… BINGO
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 18:30:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Vous l’attendiez ? Il est de retour !
Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la chance et de la gourmandise au Casino JOA de Lons-le-Saunier.
Le programme de votre soirée Le rendez-vous est fixé à 18h30. Venez tenter votre chance au cours de 4 parties ainsi qu’une partie bonus pour les plus audacieux !
À gagner
Des tickets de jeu pour prolonger le plaisir en salle des machines à sous.
Des repas pour deux dans notre restaurant Le Loft.
Côté Papilles Parce qu’un Bingo n’est pas complet sans un bon moment à table, votre formule comprend
Le plat Une généreuse Blanquette de veau à l’ancienne.
Le dessert La douceur du jour de notre chef.
Le café Servi directement en salle des machines à sous pour un instant convivial et privilégié. .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
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English : À vos marques, prêts… BINGO
L’événement À vos marques, prêts… BINGO Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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