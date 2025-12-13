Rendez-vous aux jardins La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Rendez-vous aux jardins

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin de 14h à 16h Le miel et les abeilles avec Les compagnons du Miel ??

Tout public gratuit

Découverte de l’apiculture et des abeilles avec notre partenaire Les Compagnons du Miel

Dégustation à l’aveugle de miels Les visiteurs pourront découvrir différents types de miels lors de dégustations sensorielles

Jeux interactifs sur la perception des couleurs par les abeilles Des animations ludiques expliqueront comment les abeilles perçoivent les couleurs, en comparaison avec la vision humaine.

Exposition autour d’une ruche pédagogique Une véritable ruche sera présentée et accompagnée de panneaux photos pour mieux comprendre la vie et le rôle des abeilles.

Ateliers créatifs pour enfants Les plus jeunes pourront participer à la création de masques d’abeilles personnalisés.

Dimanche 7 juin 15h Le Farfadet et la graine de la Cie L’Aime en terre??

Tout public gratuit

Plongez dans l’univers féerique de Tiburcq, le Farfadet, qui découvre une graine mystérieuse et part en quête de son histoire, guidé par le soleil, le vent et des personnages magiques comme Attal l’Air-boriste et Lilaou la Fée des Fleurs. Ce spectacle sensoriel et interactif, riche en magie, bulles et odeurs, invite petits et grands à rêver, s’émerveiller et explorer la magie des plantes et de la Nature.

Venez vivre un moment enchanté où, d’un simple geste, planter une graine devient le début d’une aventure pleine de surprises, d’apprentissage et de prise de conscience. Pour tous les lutins dès 3 ans?: laissez-vous pousser par la magie du spectacle et grandissez le temps d’un instant ! .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lamaisondelavachequirit.com

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)