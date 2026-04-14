Collections permanentes de sculptures et peintures, Musée des Beaux-Arts, Lons-le-Saunier

Collections permanentes de sculptures et peintures Samedi 23 mai, 18h00 Musée des Beaux-Arts Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fondé en 1812 et confié à la Société d’Émulation du Jura en 1817, le Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier occupe depuis 1851 une aile de l’ancien hôtel de ville. Ses collections se composent de sculptures et de peintures auxquelles s’ajoute un ensemble d’objets ethnographiques.

Le rez-de-chaussée présente un ensemble très cohérent de sculptures des XVIIIe et XIXe siècles. Elles ont été réalisées par des sculpteurs académiques tels qu’Antoine Etex et Louis-Léopold Chambard, mais également par des artistes régionaux au rang desquels figurent Max Claudet et surtout Jean-Joseph Perraud qui, à sa mort, fit don de son fonds d’atelier au musée.

Les peintures, exposées au premier étage, sont représentatives des écoles nordique, italienne et française du XVIe au début du XXe siècle. La collection comporte de nombreux chef-d’œuvres réalisés par des artistes aussi renommés que Pietro Della Vecchia, Pietro Negri, Pieter Brueghel le Jeune, Adriaen Van de Venne, Charles Meynier, Gustave Courbet ou encore Auguste Pointelin.

Musée des Beaux-Arts Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-le-Saunier, France Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384476430 https://www.lonslesaunier.fr/les-musees/musee-des-beaux-arts Collections beaux-arts : sculptures du XIXe siècle autour de l’artiste Jean-Joseph Perraud ; peintures flamandes, italiennes et françaises avec des chefs-d’œuvre de Pieter Breughel le Jeune ou Gustave Courbet. Collections archéologiques : sites majeurs du Jura dont ceux palafittes classés Unesco de Chalain et Clairvaux. Sciences naturelles: paléontologie avec fossiles de plathéosaure, ressources du Jura (herbiers, minéraux) et spécimens de références (types) comme la tortue de Lect.

Fondé en 1812 et confié à la Société d’Émulation du Jura en 1817, le Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier occupe depuis 1851 une aile de l’ancien hôtel de ville. Ses collections se composent de et…

© Nuit des musées à Lons-le-Saunier/Musée de Lons-le-Saunier