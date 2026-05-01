Apéro spa thermal fête des mères Thermes Lédonia Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Apéro spa thermal fête des mères

Thermes Lédonia Rue de Pavigny Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

VOTRE PARENTHÈSE ENCHANTÉE POUR LA FÊTE DES M ÈRES

relaxez-vous dans nos bassins thermaux, sauna et hammam, avant de savourer nos mignardises sucrées et salées .

Thermes Lédonia Rue de Pavigny Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 38 18

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English : Apéro spa thermal fête des mères

L’événement Apéro spa thermal fête des mères Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION