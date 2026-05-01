Les Mercredis À Volonté Casino JOA Lons-le-Saunier
Les Mercredis À Volonté Casino JOA Lons-le-Saunier mercredi 13 mai 2026.
Lons-le-Saunier
Les Mercredis À Volonté
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
Les Mercredis À Volonté au Loft
Le Loft vous donne rendez-vous chaque semaine pour un voyage culinaire aux saveurs de l’Orient. Avis aux amateurs de générosité tous les mercredis de mai, le Couscous Royal est à l’honneur et servi à volonté !
Un festin royal sans limite
Midi et soir, venez savourer notre couscous parfumé, ses légumes fondants et sa sélection de viandes savoureuses. Un moment de partage idéal entre collègues ou entre amis.
L’essentiel
Quand Tous les mercredis de mai (dès le 6 mai)
Service Midi & Soir .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05
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English : Les Mercredis À Volonté
L’événement Les Mercredis À Volonté Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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