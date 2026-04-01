Lucky Card Duel à la Roue Casino JOA Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Lucky Card Duel à la Roue

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Prêts à booster votre capital chance ?

Le samedi 18 avril, le Casino JOA de Lons-le-Saunier monte le curseur avec une dotation exceptionnelle 1 000€ à gagner sur la soirée !

Comment ça marche ? Toutes les 30 minutes, notre système sélectionne aléatoirement 2 joueurs en salle des machines à sous parmi les cartes Club actives. Les heureux élus s’affrontent lors d’un duel à la roue

Le plus gros score remporte un ticket de jeu de 100€.

Le deuxième joueur repart avec un ticket de jeu de 10€.

Rendez-vous en salle des machines à sous

Samedi 18 avril 10 tirages au sort, toutes les 30 minutes, de 18h30 à 23h.

Un seul réflexe insérez votre carte Club en machine, restez attentif… et laissez la roue décider de votre destin ! .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr

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English : Lucky Card Duel à la Roue

L’événement Lucky Card Duel à la Roue Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION