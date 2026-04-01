Lucky Card Duel à la Roue Casino JOA Lons-le-Saunier
Lucky Card Duel à la Roue Casino JOA Lons-le-Saunier samedi 18 avril 2026.
Lons-le-Saunier
Lucky Card Duel à la Roue
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Prêts à booster votre capital chance ?
Le samedi 18 avril, le Casino JOA de Lons-le-Saunier monte le curseur avec une dotation exceptionnelle 1 000€ à gagner sur la soirée !
Comment ça marche ? Toutes les 30 minutes, notre système sélectionne aléatoirement 2 joueurs en salle des machines à sous parmi les cartes Club actives. Les heureux élus s’affrontent lors d’un duel à la roue
Le plus gros score remporte un ticket de jeu de 100€.
Le deuxième joueur repart avec un ticket de jeu de 10€.
Rendez-vous en salle des machines à sous
Samedi 18 avril 10 tirages au sort, toutes les 30 minutes, de 18h30 à 23h.
Un seul réflexe insérez votre carte Club en machine, restez attentif… et laissez la roue décider de votre destin ! .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 05 contact-lonslesaunier@joa.fr
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English : Lucky Card Duel à la Roue
L’événement Lucky Card Duel à la Roue Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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