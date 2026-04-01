Coffre escape game enfant La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Coffre escape game enfant La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier mardi 21 avril 2026.
Lons-le-Saunier
Coffre escape game enfant
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 15:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21
La recette de La Vache qui rit reste un mystère bien gardé depuis plus de 100 ans ! En famille, venez résoudre les énigmes laissées par Léon Bel pour protéger ce secret et découvrez la clé du succès de La Vache qui rit.??
Date & horaires mardi 7, 14 & 21 avril de 15h à 16h
Tarif 10€ par personne
Accessible dès 7 ans
Sur réservation par mail contact@lamaisondelavachequirit.com ou par téléphone au 03 84 43 54 10 .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
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English : Coffre escape game enfant
L’événement Coffre escape game enfant Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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