Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu Place de l’Hôtel de Ville Lons-le-Saunier

Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu

Place de l'Hôtel de Ville Hôtel Dieu Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 5€

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2025-12-13

Début : 2025-12-13 16:15:00

fin : 2025-12-13 17:30:00



2025-12-13

Rdv devant les grilles anciennes durée 1h30

Découvrez une des plus belles apothicaireries de France ! Quand médecine rime avec magie !

Pour petits et grands.

Tarif 5€/pers et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Paiement sur place chèque ou espèces. .

+33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr

