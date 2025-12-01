Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu Place de l’Hôtel de Ville Lons-le-Saunier
Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu Place de l’Hôtel de Ville Lons-le-Saunier samedi 13 décembre 2025.
Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu
Place de l’Hôtel de Ville Hôtel Dieu Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:15:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Rdv devant les grilles anciennes durée 1h30
Découvrez une des plus belles apothicaireries de France ! Quand médecine rime avec magie !
Pour petits et grands.
Tarif 5€/pers et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Paiement sur place chèque ou espèces. .
Place de l’Hôtel de Ville Hôtel Dieu Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 christelle@lons-jura.fr
English : Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu
L’événement Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-12-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION