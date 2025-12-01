Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu Place de l’Hôtel de Ville Lons-le-Saunier

Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu Place de l’Hôtel de Ville Lons-le-Saunier samedi 13 décembre 2025.

Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu

Place de l’Hôtel de Ville Hôtel Dieu Lons-le-Saunier Jura

Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-13 16:15:00
fin : 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

Rdv devant les grilles anciennes durée 1h30
Découvrez une des plus belles apothicaireries de France ! Quand médecine rime avec magie !
Pour petits et grands.
Tarif 5€/pers et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Paiement sur place chèque ou espèces.   .

Place de l’Hôtel de Ville Hôtel Dieu Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01  christelle@lons-jura.fr

