Sieste musicale avec Brûume Le CulThurel Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Sieste musicale avec Brûume

Le CulThurel 2A Avenue Thurel Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Brûume vous invite à une sieste musicale, un moment suspendu dans un univers musical inspiré des traditions orales d’Europe. Confortablement allongé, vous vous laisserez dériver, flotter, errer dans des paysages sonores. Une harpe, un tambour balkanique, des flûtes inattendues et deux voix polyphoniques vous guideront dans ce voyage à la lisière de la veille et du sommeil. Un spectacle tout en douceur à découvrir en famille (pas de limite d’âge pour la participation des enfants). Pour votre confort, prévoyez tapis de sol, coussin, plaid, transat…

Tarif participation au choix entre 5 et 15 €. Réservation sur HelloAsso ou participation sur place en chèque ou espèces .

Le CulThurel 2A Avenue Thurel Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté asso.artitelo@gmail.com

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English : Sieste musicale avec Brûume

L’événement Sieste musicale avec Brûume Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION