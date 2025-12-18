Le Jura de haut en bas 29ième édition rue du 19 mars 1962 Lons-le-Saunier

Le Jura de haut en bas 29ième édition rue du 19 mars 1962 Lons-le-Saunier jeudi 14 mai 2026.

rue du 19 mars 1962 JURAPARC Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR
Date : 2026-05-14
fin : 2026-05-14

2026-05-14

rue du 19 mars 1962 JURAPARC Lons-le-Saunier 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 65 30 91  contact@allcyclo.fr

L’événement Le Jura de haut en bas 29ième édition Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-12-16 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION